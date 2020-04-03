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В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

17:12 03.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Монумент находился в районе Прага-6. Сегодня его сняли с пьедестала с помощью подъёмного крана и теперь планируют переместить в музей.

Против демонтажа памятника выступали власти РФ, а также президент Чехии Милош Земан.

Российское военно-историческое общество собирается пожаловаться в Следственный комитет.

В августе прошлого года неизвестные расписали памятник Коневу краской. После этого власти района Прага-6 стали говорить о возможном переносе монумента. В сентябре администрация приняла решение демонтировать его и установить на этом месте другой памятник освободителям Праги.

Монумент маршалу Коневу был открыт в чешской столице в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года.  Говорит Москва

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