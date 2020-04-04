Китай отправил в США безвозмездно тысячу аппаратов ИВЛ
19:10 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай безвозмездно предоставил штату Нью-Йорк одну тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые в субботу будут доставлены в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телекомпания Эй- би-си.
"Власти Китая посодействовали безвозмездному выделению одной тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены сегодня в аэропорт имени Джона Кеннеди", - сказал Куомо. Он выразил благодарность за оказанное содействие также генеральному консульству КНР в США, основателям технологической компании Alibaba ("Алибаба") Джеку Ма и Джозефу Цаю.
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