Китай отправил в США безвозмездно тысячу аппаратов ИВЛ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай безвозмездно предоставил штату Нью-Йорк одну тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые в субботу будут доставлены в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телекомпания Эй- би-си.

"Власти Китая посодействовали безвозмездному выделению одной тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены сегодня в аэропорт имени Джона Кеннеди", - сказал Куомо. Он выразил благодарность за оказанное содействие также генеральному консульству КНР в США, основателям технологической компании Alibaba ("Алибаба") Джеку Ма и Джозефу Цаю.