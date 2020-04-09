Россия и Саудовская Аравия достигли принципиального соглашения по нефти

19:23 Источник: НГ-Online

Саудовская Аравия и Россия достигли принципиального соглашения по сокращению нефтедобычи после месячного противостояния, которое привело к падению стоимости сырья, сообщили изданию Wall Street Journal источники, знакомые с вопросом. Эр-Рияд, как уточняется, готов сократить добычу максимум на 4 млн баррелей в сутки, однако начиная с уровня апреля, когда был достигнут рекорд в 12,3 млн баррелей в сутки. Российская сторона, в свою очередь, согласна ограничить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, говорят источники Reuters. Однако Wall Street Journal пишет, что Москва может пойти и на сокращение в 2 млн. баррелей в сутки.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт накануне выразил уверенность в том, что страны - участницы ОПЕК+ смогут договориться о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. «Мы надеемся, что им удастся достичь соглашения между саудовцами и русскими в попытке стабилизировать рынки, – сказал он в эфире американского ТВ. – Думаю, они легко могут договориться о 10 миллионах или даже больше». При этом Бруйетт отметил, что добычу нефти получилось бы сократить еще сильнее, если к соглашению будут привлечены «другие страны, добывающие нефть, например Канада, Бразилия и другие».

Прошлое соглашение ОПЕК+ истекло в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий РФ и Саудовской Аравии, которые не смогли достичь компромисса по поводу условий продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса.

Игорь Субботин