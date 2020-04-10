В Испании за сутки от коронавируса умерли 605 человек, это минимум с 24 марта
13:20 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 157 022 случая заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Минздрава королевства.
В ведомстве уточнили, что 15 843 человека умерли, 55 668 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 576, умерших - на 605. Это самый низкий показатель летальных исходов от коронавируса за сутки в Испании с 24 марта.
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