В Испании за сутки от коронавируса умерли 605 человек, это минимум с 24 марта

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 157 022 случая заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Минздрава королевства.

В ведомстве уточнили, что 15 843 человека умерли, 55 668 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 576, умерших - на 605. Это самый низкий показатель летальных исходов от коронавируса за сутки в Испании с 24 марта.