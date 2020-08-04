США намерены сократить численность контингента в Афганистане до 4 тысяч человек

10:05 Источник: Газета.Ru

Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане. Об этом заявил в интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп. «Мы в очень короткий промежуток времени сократим до 8 тысяч, потом мы сократим до 4 тысяч», — сказал он, отметив, что прямо сейчас ведутся переговоры.

На уточняющий вопрос, как скоро можно ожидать сокращения контингента до 4 тысяч, американский лидер ответил: «Очень скоро», отказавшись называть конкретные сроки. Газета.Ru