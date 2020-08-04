Минюст требует наказания для адвокатов Сафронова за отказ от подписки о неразглашении
21:20 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст России обратился в адвокатскую палату Москвы с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении материалов дела. Об этом ТАСС сообщил один из защитников Сафронова Иван Павлов.
"Минюст Москвы обратился в столичную адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов, отказавшихся дать подписку о неразглашении. Мы расцениваем это как давление на сторону защиты и нарушения принципа открытости следствия", - сказал Павлов.
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