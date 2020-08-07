Из Самарской области на поезде выехали на родину около 1 тыс граждан Узбекистана
15:12 07.08.2020 Источник: Интерфакс
Около 1 тыс. узбекских граждан, скопившихся в Большечерниговском районе Самарской области в надежде уехать домой, отправлены на родину поездом со станции Кинель, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель регионального отделения всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.
"Сегодня со станции Кинель отправлен 921 человек. Кроме того, вчера из Бузулука (Оренбургская область) - 109 человек. У кого не было денег, скинулись и собрали деньги", - сказала Сабирова.
По ее словам, в настоящее время на территории Большечерниговского района граждан Узбекистана не осталось.
Как сообщалось, на территории Самарской области собралось около 1 тыс. граждан Узбекистана, чтобы перейти российско-казахстанскую границу и вернуться на родину. 300 человек проживали в палаточном лагере, а большая часть ждала разрешения ситуации в поле на административной границе двух областей.
16 июля три пассажирских состава компании "Узбекистон темир йуллари" (Железные дороги Узбекистана) вывезли со станции Кинель около 1,4 тыс. граждан республики, "застрявших" на границе России и Казахстана.
Некоторые граждане Узбекистана тогда не смогли найти денег на билет. На территории региона осталось около 400 узбекистанцев. Для всех, кто не смог уехать, министерство труда Самарской области предложило рабочие места.
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