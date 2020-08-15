Белоруссии не нужны иностранные посредники для урегулирования ситуации - Лукашенко
17:26 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заявил, что его стране не нужны международные посредники для урегулирования ситуации, сложившейся в связи с протестами оппозиции против результатов выборов главы государства.
"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сообщил он на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны Белоруссии, передает агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 16:40 15.08.2020
- В Минске считают санкции EC "концом политики"
- 16:10 15.08.2020
- Страны Балтии намерены обратиться в ЕВС по вопросу исключения из организации белорусской телекомпании
- 16:00 15.08.2020
- Мирные акции протеста проходят во многих городах и поселках Белоруссии
- 15:25 15.08.2020
- В центре Минска вновь собирается народ с плакатами и белыми воздушными шарами
- 15:00 15.08.2020
- В Санкт-Петербурге проходит акция солидарности с протестующими в Белоруссии
- 14:07 15.08.2020
- Лукашенко по телефону обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
- 13:30 15.08.2020
- Размер резервного фонда правительства РФ увеличен на 1,8 трлн рублей
- 13:00 15.08.2020
- Президент Белоруссии рассказал, почему за страну "так уцепились"
- 12:50 15.08.2020
- Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
- 12:40 15.08.2020
- Лукашенко усмотрел в протестах признаки "цветной революции"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать