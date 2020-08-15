Белоруссии не нужны иностранные посредники для урегулирования ситуации - Лукашенко

17:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заявил, что его стране не нужны международные посредники для урегулирования ситуации, сложившейся в связи с протестами оппозиции против результатов выборов главы государства.

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сообщил он на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны Белоруссии, передает агентство БелТА.