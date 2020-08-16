Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов - Джон Болтон
10:10 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что хозяин Белого дома Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов, намеченных на 3 ноября. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете "Расон".
"Все еще остается около трех месяцев [до выборов], а, с точки зрения американской политики, - это вечность. Возможность того, что мы называем "октябрьским сюрпризом", очень реальна, когда будет четвертый саммит с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, чтобы объявить мир на Корейском полуострове и положить конец программе разработки ядерного оружия <...>", - отметил Болтон.
Он пояснил, что "он (Трамп), может быть, примет решение о выводе всех сил США из Афганистана, в том числе до выборов. Или может объявить о выходе из НАТО".
В июле глава США заявил в интервью одному из обозревателей газеты "Вашингтон пост" и телеканала "Фокс", научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
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