0
0
51
НОВОСТИ

Швейцария готова принимать последующие встречи по Украине – президент Амхерд

17:50 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария готова организовать у себя новые встречи с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила на пресс-конференции после закрытия форума в Бюргенштоке президент конфедерации Виола Амхерд.

«Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
3817
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
4156
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
3695
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
3856
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
3796
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
3829
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
3803
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
3810
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
3742
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
3751

Возврат к списку