Швейцария готова принимать последующие встречи по Украине – президент Амхерд

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария готова организовать у себя новые встречи с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила на пресс-конференции после закрытия форума в Бюргенштоке президент конфедерации Виола Амхерд.

«Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость», — сказала она.