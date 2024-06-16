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СМИ сообщают, что шесть человек захватили сотрудников УИС в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

11:05 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек захватили сотрудников УИС в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Скорее всего, их шесть человек. Все, [кто захватил в заложники двух сотрудников УИС], — обвиняемые и осужденные за теракты. Кто-то осужден, над кем-то суд идет», — сказал собеседник агентства.

По данным ГУ ФСИН России по Ростовской области, в воскресенье обвиняемые, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников.м

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