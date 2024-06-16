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Некоторые виды вооружений подорожали для Украины почти в шесть раз с начала СВО - СМИ

11:35 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вынуждена закупать некоторые виды необходимых ей вооружений за цены, многократно превышающие их рыночную стоимость, которая была до начала Россией специальной военной операции (СВО). Поставщики нередко требуют заплатить в шесть раз больше, чем два года назад, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на данные, полученные от украинских источников.

В интервью изданию основатель Агентства оборонных закупок Украины Владимир Пикузо рассказал о сложностях с приобретением советских оружейных систем и припасов к ним. После начала СВО цены на них резко выросли. Так, снаряды к системам «Град» сейчас продают за $6 тыс. Хотя Украине удается закупать их за $4,7 тыс., в первые месяцы СВО они стоили всего $900 за штуку. Танковые 125-миллиметровые снаряды подорожали с $1,2 тыс. до $7,4 тыс.

Издание отмечает, что «в индустрии, известной своей непрозрачностью», сложно определить точную причину такого стремительного роста цен. «Мы не можем объяснить такой рост», — сказал Пикузо.

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