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Песков: Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы, существуют определенные условия на земле

13:43 16.06.2024 Источник: Интерфакс

Нынешняя динамика на фронте демонстрирует ухудшение положения Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы, когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться", - сказал Песков в интервью журналисту "России-24" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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