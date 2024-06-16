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НОВОСТИ

Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО, уничтожены

12:35 16.06.2024 Источник: Интерфакс

Преступники, захватившие в заложники сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО, уничтожены, заложники не пострадали, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

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