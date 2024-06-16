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СМИ подсчитали, сколько американских атомных подлодок дежурят в Атлантике

16:30 16.06.2024 Источник: Интерфакс

От восьми до десяти американских стратегических атомных подводных лодок класса Ohio, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5, в настоящее время находятся на боевом патрулировании в мировом океане, следует из данных издания Defense One.

В состав американской ядерной триады входят 14 субмарин класса Ohio, каждая из которых несет 20 ракет Trident II D5 и 100 ядерных боеголовок.

В рамках модернизации стратегических ядерных сил США ведут строительство новых подлодок класса Columbia, первая из которых должна выйти на боевое патрулирование в 2031 году.

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