Берлин ведет переговоры с Ташкентом о вывозе афганских беженцев через Узбекистан - СМИ

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия обсуждает с Ташкентом возможность вывоза на родину афганских беженцев через Узбекистан. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, делегация чиновников ФРГ ездила в конце мая в Ташкент, чтобы по поручению министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер обсудить «миграционный и депортационный пакт». Планируется, что в Узбекистан направят «ограниченное число» афганцев, которым отказали в убежище и депортировали из Германии, а Ташкент будет направлять их в соседний Афганистан. Рейсы в Кабул будет осуществлять «частная авиакомпания». Это позволит Германии избежать переговоров с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), добавляет издание.