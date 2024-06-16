Берлин ведет переговоры с Ташкентом о вывозе афганских беженцев через Узбекистан - СМИ
16:05 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия обсуждает с Ташкентом возможность вывоза на родину афганских беженцев через Узбекистан. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их сведениям, делегация чиновников ФРГ ездила в конце мая в Ташкент, чтобы по поручению министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер обсудить «миграционный и депортационный пакт». Планируется, что в Узбекистан направят «ограниченное число» афганцев, которым отказали в убежище и депортировали из Германии, а Ташкент будет направлять их в соседний Афганистан. Рейсы в Кабул будет осуществлять «частная авиакомпания». Это позволит Германии избежать переговоров с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), добавляет издание.
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