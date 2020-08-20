Стратегический бомбардировщик США сымитировал запуск ракет по восточному Китаю - СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B "Лансер" сымитировал запуск крылатых ракет по побережью Китая в Восточно-Китайском море. Об этом в четверг сообщило китайское издание "Хуаньцю шибао".

По его данным, два бомбардировщика B-1B "Лансер" с обозначениями RUDDY11 и RUDDY12 17 августа взлетели с авиабазы Андерсон на острове Гуам и взяли курс двумя разными маршрутами на северо-восток в сторону побережья Китая. RUDDY12 облетел Японию с восточной стороны. В то время как RUDDY11 при подлете к опознавательной зоне ПВО Китая в Восточно-Китайском море выключил транспондер, пересек ее по дуге в северо-восточном направлении. После этого он покинул ее и полетел на северо-запад через Корейский пролив, пересек воздушное пространство над Японией и, встретившись со вторым бомбардировщиком, полетел в сторону авиабазы ВВС США Эллсворт в Южной Дакоте.

Не пожелавший раскрывать свое имя китайский военный эксперт выразил мнение, что избрание самолетами такого необычного маршрута для возвращения в США было неслучайным. "Это, скорее всего, была попытка обозначить Китаю свое присутствие и продемонстрировать, что даже во время коронавирусной пандемии США по-прежнему готовы к боевым действиям", - заявил он изданию.

"Два бомбардировщика были передислоцированы на Гуам несколько месяцев назад и определенно имели на борту определенное количество боевого вооружения. В мае этого года американские СМИ сообщали о том, что дислоцированные на Гуаме бомбардировщики B-1B снаряжены AGM-158 (высокоточная крылатая ракета - прим. ТАСС)", - указывает "Хуаньцю шибао".

"Некоторые аналитики полагают, что самолеты могли воспользоваться этой возможностью для отработки нанесения ударов по наземным или морским целям. Таким образом, первая часть полета могла быть выходом на позицию пуска, имитации удара с последующим выходом на обратный курс", - пишет издание. "Стоит отметить, что дальность AGM-158 составляет 400 км, а также то, что расстояние от точки выключения транспондера B-1B до материкового Китая было в этом диапазоне. Кроме того, ВВС США в последние годы все время проводят мероприятия по отработке уничтожения морских целей при помощи бомбардировщиков, поэтому нельзя исключать, что этот полет послужил аналогичными учениями", - отмечает автор статьи.

Как отметил вышеупомянутый военный эксперт, когда B-1B отключил транспондер, он уже находился в пределах досягаемости авиации наземного базирования Народно- освободительной армии Китая и мог быть перехвачен.