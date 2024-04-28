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НОВОСТИ

В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана - СМИ

10:50 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская активистка Джейд Сандберг провела в Стокгольме очередную акцию по сожжению Корана, священной книги мусульман. Об этом сообщил турецкий телеканал A haber.

Телеканал назвал произошедшее очередной гнусной акцией, отметив, что она «прошла под защитой полиции Швеции».

Видео с сожжением Корана, которое состоялось 26 апреля в одном из районов Стокгольма, было размещено в соцсетях, которые ведет Сандберг. Она также написала, что 3 мая планирует провести аналогичную акцию в Мальмё.

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