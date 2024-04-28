В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана - СМИ
10:50 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведская активистка Джейд Сандберг провела в Стокгольме очередную акцию по сожжению Корана, священной книги мусульман. Об этом сообщил турецкий телеканал A haber.
Телеканал назвал произошедшее очередной гнусной акцией, отметив, что она «прошла под защитой полиции Швеции».
Видео с сожжением Корана, которое состоялось 26 апреля в одном из районов Стокгольма, было размещено в соцсетях, которые ведет Сандберг. Она также написала, что 3 мая планирует провести аналогичную акцию в Мальмё.
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