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Температура воздуха в Москве в воскресенье 12 мая не превысит +9С - синоптики

10:01 12.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 7 до 9 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до нуля градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

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