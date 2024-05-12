Температура воздуха в Москве в воскресенье 12 мая не превысит +9С - синоптики
10:01 12.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от 7 до 9 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до нуля градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
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