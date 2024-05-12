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Массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ привел к повреждению 85 жилых домов - губернатор

09:30 12.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 300 квартир в 85 многоквартирных домах и 14 коммерческих зданий повреждены в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 11 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

«Пострадали у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, 4 ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения. Самые тяжелые последствия — это спортивный комплекс „Сирень“, — сообщил Гладков.

17 человек, в том числе ребенок, находятся в больнице после массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, который произошел 11 мая. Два из них — в тяжелом состоянии, сообщил Гладков.

«После вечернего массированного обстрела у нас пострадали 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, 1 из них — ребенок. Две женщины [находятся] в крайне тяжелом состоянии, врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни. Если будет возможность, в первую очередь если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

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