Утверждение новых кандидатур в новое правительство РФ пройдет 13-14 мая
13:54 12.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, внесенные накануне премьером РФ Михаилом Мишустиным на рассмотрение в Госдуму, запланировано на пленарных заседаниях 13 и 14 мая, в настоящее время проходит согласование кандидатов в профильных комитетах, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
"Кандидаты на посты вице-премьеров и министров, внесенные накануне Мишустиным на рассмотрение в Госдуму, проходят согласование в профильных комитетах. Заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях, которые состоятся 13 и 14 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства в воскресенье.
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