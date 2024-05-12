Утверждение новых кандидатур в новое правительство РФ пройдет 13-14 мая

13:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, внесенные накануне премьером РФ Михаилом Мишустиным на рассмотрение в Госдуму, запланировано на пленарных заседаниях 13 и 14 мая, в настоящее время проходит согласование кандидатов в профильных комитетах, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"Кандидаты на посты вице-премьеров и министров, внесенные накануне Мишустиным на рассмотрение в Госдуму, проходят согласование в профильных комитетах. Заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях, которые состоятся 13 и 14 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства в воскресенье.