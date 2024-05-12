Все кандидаты на должности вице-премьеров поддержаны профильными комитетами Госдумы - Жуков
17:23 12.05.2024 Источник: Интерфакс
Комитеты Госдумы на заседаниях в воскресенье поддержали всех предложенных премьером кандидатов на посты заместителей председателя правительства и министров, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.
"Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", - сказал Жуков журналистам в воскресенье.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что все ответственные комитеты представят свои заключения по итогам заседаний. "Мы надеемся, что теперь это станет новым форматом работы Госдумы", - сказал Морозов.
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