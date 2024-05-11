0
0
144
НОВОСТИ

В погранслужбе Финляндии отметили сотрудничество с коллегам из РФ по пресечению незаконной миграции

16:20 11.05.2024 Источник: Интерфакс

Пограничная служба Финляндии взаимодействует с российскими коллегами, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы, однако в Погранслужбе не считают угрозу незаконного пересечения исчезнувшей, сообщает портал Yle.

"В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов - вплоть до нескольких тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу. Если бы границу открыли сейчас, ситуация, скорее всего, была бы такой же, как и в прошлом году", - сказал заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс.

Саарекс заявил, что существует несколько причин тому, что попытки пересечь границу между странами прекратились. "Главная из них - сотрудничество с Россией. Пограничная служба России препятствует въезду людей в Финляндию и ведет совместную работу с финскими коллегами", - сказал он.

Заместитель начальника Пограничной охраны Юго-восточной Финляндии майор Яни Миеттинен в свою очередь отметил, что сотрудничество с Россией проходит нормально.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:36 11.05.2024
Хор Сретенского монастыря при поддержке «Роснефти» дал концерт на главной сцене ВДНХ
0
155
15:00 11.05.2024
Путин поручил довести до 2% ВВП долю расходов на науку
0
281
14:45 11.05.2024
Путиным подписан указ о структуре нового правительства РФ
0
316
13:45 11.05.2024
Переговоры между Арменией и Азербайджаном по проекту Двустороннего соглашения будут продолжены - сообщение
0
336
13:35 11.05.2024
Пушилин назвал Харьков и Одессу в числе городов, которые должны быть освобождены в ходе СВО - ТАСС
0
411
12:45 11.05.2024
Макрон снова заговорил о возможном вмешательстве в конфликт, если «противник зайдет слишком далеко»
0
476
11:45 11.05.2024
Польша начала возводить укрепления на границе с Украиной и Белорусией - Туск
0
472
10:00 11.05.2024
По итогам визита председателя КНР, Венгрия вошла «в круг друзей» Пекина - FT
0
555
09:45 11.05.2024
В ночь на 11 мая ученые зафиксировали магнитную бурю экстремальной мощности
0
539
09:30 11.05.2024
В ЕС согласован проект по предоставлению гарантий безопасности Украине - СМИ
0
588

Возврат к списку