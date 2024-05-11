В погранслужбе Финляндии отметили сотрудничество с коллегам из РФ по пресечению незаконной миграции

16:20 Источник: Интерфакс

Пограничная служба Финляндии взаимодействует с российскими коллегами, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы, однако в Погранслужбе не считают угрозу незаконного пересечения исчезнувшей, сообщает портал Yle.

"В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов - вплоть до нескольких тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу. Если бы границу открыли сейчас, ситуация, скорее всего, была бы такой же, как и в прошлом году", - сказал заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс.

Саарекс заявил, что существует несколько причин тому, что попытки пересечь границу между странами прекратились. "Главная из них - сотрудничество с Россией. Пограничная служба России препятствует въезду людей в Финляндию и ведет совместную работу с финскими коллегами", - сказал он.

Заместитель начальника Пограничной охраны Юго-восточной Финляндии майор Яни Миеттинен в свою очередь отметил, что сотрудничество с Россией проходит нормально.