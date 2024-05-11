Хор Сретенского монастыря при поддержке «Роснефти» дал концерт на главной сцене ВДНХ
16:36 11.05.2024
|Фото с сайта rosneft.ru
Напомним, Хор Сретенского монастыря - один из наиболее знаменитых церковных хоровых коллективов России. Исполнители побывали уже более чем в 45 странах и выступали на самых знаменитых сценах. «Роснефть» помогает хору с 2015 года, что позволило ему провести множество концертных туров, среди которых «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь». В конце марта в павильоне «Роснефти» на ВДНХ была представлена новая музыкальна программа Хора «Песни наших родителей». Тур, который продлится до 3 июля, охватит 16 российских городов. Музыканты исполнят песни запечатлевшие важные вехи истории страны, среди которых «Выйду ночью в поле с конем», «Отче наш», «Этот мир придуман не нами», «Подмосковные вечера», «Тонкая рябина», «Кукушка», «Надежда» и др.
Отметим, что «Роснефть» уделяет внимание масштабным проектам, позволяющим возрождать духовные ценности страны, развивать науку, культуру, образование и спорт. В частности, компания поддерживает театр балета Бориса Эйфмана, Мариинский театру, Государственный Эрмитаж. В частности, в 2023 году при поддержке «Роснефти» в Эрмитаже, в Главном музейном комплексе, были открыты три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвященные периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Кроме того, при участии компании в Эрмитаже были проведены выставки «Линия Рафаэля», «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания», а также действует постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».
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