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НОВОСТИ

В ФРГ предлагают пересмотреть отношения с Китаем в сфере науки и образования

13:25 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр образования и научных исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер считает, что немецким университетам следует пересмотреть проекты сотрудничества с Китаем на фоне сообщений о задержании в ФРГ трех человек из-за предполагаемых связей со спецслужбами КНР.

«Китай все больше становится конкурентом и системным соперником, особенно в области науки и исследований. Задержание трех немцев по подозрению в шпионаже еще раз ясно показывает, что мы не можем быть наивными в отношениях с Китаем. Необходима еще более критическая оценка рисков и выгод при сотрудничестве, особенно в сфере науки и по линии университетов», — заявила Штарк-Ватцингер изданию Wirtschaftswoche. Это, по ее словам, включает пересмотр существующих отношений взаимодействия.

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