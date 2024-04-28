В ФРГ предлагают пересмотреть отношения с Китаем в сфере науки и образования
13:25 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр образования и научных исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер считает, что немецким университетам следует пересмотреть проекты сотрудничества с Китаем на фоне сообщений о задержании в ФРГ трех человек из-за предполагаемых связей со спецслужбами КНР.
«Китай все больше становится конкурентом и системным соперником, особенно в области науки и исследований. Задержание трех немцев по подозрению в шпионаже еще раз ясно показывает, что мы не можем быть наивными в отношениях с Китаем. Необходима еще более критическая оценка рисков и выгод при сотрудничестве, особенно в сфере науки и по линии университетов», — заявила Штарк-Ватцингер изданию Wirtschaftswoche. Это, по ее словам, включает пересмотр существующих отношений взаимодействия.
НОВОСТИ
- 14:55 28.04.2024
- В России на четыре месяца сняты экспортные пошлины на уголь
- 12:20 28.04.2024
- Телеканал сообщил в времени начала трансляции инаугурации Путина
- 12:00 28.04.2024
- Аббас призвал провести конференцию по объединению Западного берега и сектора Газа
- 10:50 28.04.2024
- В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана - СМИ
- 10:20 28.04.2024
- Почти 700 автомобилей ждут проезда через Крымский мост - СМИ
- 09:50 28.04.2024
- Илон Маск отправился с визитом в Китай - СМИ
- 09:15 28.04.2024
- В Ингушетии раскрыто хищение государственных средств более чем на 1 млрд руб
- 09:00 28.04.2024
- Создание гиперзвуковых ракет для ВВС Британии все еще на ранней стадии - The Telegraph
- 21:00 27.04.2024
- Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в год
- 20:30 27.04.2024
- Таджикистан рекомендует своим гражданам временно не выезжать в РФ — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать