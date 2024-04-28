В ФРГ предлагают пересмотреть отношения с Китаем в сфере науки и образования

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр образования и научных исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер считает, что немецким университетам следует пересмотреть проекты сотрудничества с Китаем на фоне сообщений о задержании в ФРГ трех человек из-за предполагаемых связей со спецслужбами КНР.

«Китай все больше становится конкурентом и системным соперником, особенно в области науки и исследований. Задержание трех немцев по подозрению в шпионаже еще раз ясно показывает, что мы не можем быть наивными в отношениях с Китаем. Необходима еще более критическая оценка рисков и выгод при сотрудничестве, особенно в сфере науки и по линии университетов», — заявила Штарк-Ватцингер изданию Wirtschaftswoche. Это, по ее словам, включает пересмотр существующих отношений взаимодействия.