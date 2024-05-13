Наказание за сокрытие номеров автомобилей будет ужесточено
18:18 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД РФ, в соответствии с которой будет ужесточена административная ответственность за сокрытие государственных номеров автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.
Законопроект направлен на повышение эффективности противодействия противоправным деяниям, которые связаны с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков.
«Сегодня за использование автомобилистом устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, предусматривается штраф до 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Он подчеркнул, что такое наказание предлагается ввести и за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
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