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НОВОСТИ

Россияне за год нарастили вложения в коммерческую недвижимость

16:58 13.05.2024

Интерес россиян к коммерческой недвижимости значительно вырос. По данным управляющей компании «Современные фонды недвижимости», в первом квартале 2024 года инвесторы вложили в их рентные фонды 22,6 млрд руб. Для сравнения, в первом квартале 2023 года сумма привлечений составила 13,8 млрд. Выплаты инвестиционного дохода за этот же период составили 5 млрд руб. (годом ранее — 3,6 млрд руб.).

Розничные фонды недвижимости дают широкому кругу инвесторов возможность вложиться в качественные объекты коммерческой недвижимости в ключевых регионах страны. Пайщики не тратят время на поиск объектов, общение с арендаторами, решение вопросов ремонта и эксплуатации — всем этим занимаются профессиональные управляющие. В составе фондов — складские и логистические комплексы, дата-центры, торговые центры и офисные помещения в ключевых регионах страны.

«Общая площадь объектов продолжает активно расти и по итогам первого квартала превысила 1,7 млн кв. м, – рассказала Екатерина Васильченко, директор проектов УК «Современные фонды недвижимости». – Наш портфель сейчас ориентирован на складскую недвижимость, при этом в нем остается небольшой объем торговых и офисных объектов, а также первый в истории розничных закрытых паевых инвестиционных фондов ЦОД. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на сектор складской недвижимости и центры обработки данных. Рост этого сегмента продолжают поддерживать прежние драйверы, в частности активное проникновение электронной коммерции. Так, один из крупнейших маркетплейсов в 2023 году увеличил свой оборот на 111%. Это находит отражение и в росте интереса к логистической недвижимости со стороны частных инвесторов, и в росте выплаченного пайщикам дохода».

В линейке продуктов управляющей компании есть ЗПИФ для разных типов инвесторов. Так, квалифицированным инвесторам доступен комбинированный ЗПИФ «Современная коммерческая недвижимость» с порогом входа 1000 руб., в состав имущества которого входят центр обработки данных в Москве и складские комплексы рядом с аэропортами Домодедово и Пулково.

Неквалифицированные инвесторы могут рассмотреть для вложения ЗПИФ недвижимости «Современный 8», в состав которого войдут сданные в долгосрочную аренду склады в крупных логистических хабах страны. Арендаторами объектов недвижимости, входящими в состав имущества ЗПИФ под управлением ООО «СФН», выступают крупнейшие российские компании.

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