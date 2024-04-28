Телеканал сообщил в времени начала трансляции инаугурации Путина
12:20 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Прямая трансляция 7 мая в 12:00 по московскому времени на канале „Россия“, — сообщили в эфире телеканала „Россия-1“.
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