Телеканал сообщил в времени начала трансляции инаугурации Путина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трансляция инаугурации президента РФ Владимира Путина начнется в 12:00 по московскому времени 7 мая. Об этом сообщил телеканал «Россия-1».

«Торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Прямая трансляция 7 мая в 12:00 по московскому времени на канале „Россия“, — сообщили в эфире телеканала „Россия-1“.