Россия достигла уровня газификации в 74%, один из самых высоких в мире — Новак

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на сегодняшний день достигла уровня газификации в 74%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме.

«Мы достигли уровня уже почти 74% газификация нашей страны, один из самых высоких уровней во всем мире, мы находимся на первом-втором месте по уровню газификации в мире. Эта работа будет продолжаться, она связана с газификацией новых регионов, Мурманской области, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области. Это большая работа, которую реализует „Газпром“ совместно с другими компаниями», — сказал Новак.