0
0
82
НОВОСТИ

Россия достигла уровня газификации в 74%, один из самых высоких в мире — Новак

13:32 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на сегодняшний день достигла уровня газификации в 74%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме.

«Мы достигли уровня уже почти 74% газификация нашей страны, один из самых высоких уровней во всем мире, мы находимся на первом-втором месте по уровню газификации в мире. Эта работа будет продолжаться, она связана с газификацией новых регионов, Мурманской области, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области. Это большая работа, которую реализует „Газпром“ совместно с другими компаниями», — сказал Новак.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 13.05.2024
На Украине второй раз за два месяца сменили командующего харьковской группировкой ВСУ
0
22
13:20 13.05.2024
ВСУ выпустили по Краснодону, предварительно, не менее трех ракет ATACMS — Марочко
0
123
13:05 13.05.2024
Талибы отменили визит военной делегации Пакистана в Афганистан — СМИ
0
139
13:00 13.05.2024
Польша будет «под прицелом российских ракет» в случае размещения там ЯО — замглавы МИД
0
145
12:32 13.05.2024
Правнучка советского летчика Чкалова объявлена в розыск по уголовной статье — МВД
0
195
12:20 13.05.2024
Минздрав РФ выявил существенные отклонения по финансированию скорой помощи — Голикова
0
191
12:05 13.05.2024
ВСУ перебрасывают к Харькову резервы с красноармейского направления
0
225
12:00 13.05.2024
Премьер Швеции допустил возможность появления ядерного оружия в стране в военное время
0
250
11:32 13.05.2024
Дефицит бюджета РФ за январь — апрель предварительно составил 1,484 трлн руб. — Минфин
0
282
11:20 13.05.2024
Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции
0
308

Возврат к списку