Женский фестиваль «Красота в движении» пройдет в «Лужниках» 16 августа

18:45 13.08.2025

Женский фестиваль «Красота в движении» состоится 16 августа в рамках форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» в спортивном комплексе «Лужники». Участие в нем будет бесплатным. В рамках события можно будет понять, каким станет женский спорт в ближайшие годы.

Гостям приготовили насыщенную программу - тренировки по пилатесу, барре, зумбе и фитроку, мастер-класс по фигурному катанию Софьи Акатьевой и тренировка в белом дресс-коде с гимнасткой Самирой Мустафаевой.

Также планируются турниры женских команд по паделу в розовом дресс-коде, соревнования по скалолазанию на специально оформленных трассах и открытый турнир по пляжному волейболу. Пройдет и шоу-матч по популярной киберспортивной дисциплине Valorant с участием команды TURKEN. Визажист и блогер Елена Крыгина устроит паблик-ток о гармоничном сочетании продуктивности и заботы о себе.

Завершит день концерт дуэта Bahh Tee & TURKEN, который стартует в 20:15.

На часть событий потребуется предварительно зарегистрироваться на сайте форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего».

