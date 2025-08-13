0
0
86
НОВОСТИ

Не менее 20 мигрантов погибли при кораблекрушении у Лампедузы

17:12 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 20 мигрантов считаются погибшими, еще 27 числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения у берегов итальянского острова Лампедуза.

Как сообщает газета Corriere della Sera, всего на потерпевшей крушение в 14 милях от острова лодке находились около ста мигрантов. По данным газеты Il Messaggero, спасателям удалось обнаружить 20 тел. 27 пропали без вести, остальные высадились на Лампедузе.

Агентство ANSA приводит данные Международной организации по миграции, согласно которым, с начала года в Средиземноморье погибли не менее 370 человек и 300 пропали без вести.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 13.08.2025
В ЕС готовы ослабить санкции против РФ при перемирии на Украине — Sky News
0
114
17:00 13.08.2025
В России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp - Роскомнадзор
0
199
16:32 13.08.2025
Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
0
219
16:12 13.08.2025
Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ
0
234
16:00 13.08.2025
Решение Польши о создании 34-тысячной группировки настораживает Минск
0
247
15:32 13.08.2025
Киев намеренно усиливает атаки на ЗАЭС перед переговорами по Украине — станция
0
267
15:12 13.08.2025
Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
0
282
15:00 13.08.2025
Применение ядерного оружия и «Орешника» будет отработано на учениях «Запад-2025»
0
322
14:32 13.08.2025
ВСУ за сутки потеряли 1 375 военнослужащих в зоне СВО
0
326
14:12 13.08.2025
ВС РФ за сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР
0
318

Возврат к списку