Не менее 20 мигрантов погибли при кораблекрушении у Лампедузы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 20 мигрантов считаются погибшими, еще 27 числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения у берегов итальянского острова Лампедуза.

Как сообщает газета Corriere della Sera, всего на потерпевшей крушение в 14 милях от острова лодке находились около ста мигрантов. По данным газеты Il Messaggero, спасателям удалось обнаружить 20 тел. 27 пропали без вести, остальные высадились на Лампедузе.

Агентство ANSA приводит данные Международной организации по миграции, согласно которым, с начала года в Средиземноморье погибли не менее 370 человек и 300 пропали без вести.