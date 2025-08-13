Трамп планирует «почти сразу» после саммита на Аляске провести встречу с Путиным и Зеленским

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает как можно скорее провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске пройдет хорошо.

«Если первая [встреча] пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», — сказал он при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.