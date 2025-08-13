Приглашать Зеленского на встречу на Аляске Трамп и не планировал
19:35 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава администрации США Дональд Трамп признал, что изначально не рассматривал вариант приглашения на свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Владимира Зеленского.
«Нет. Это всегда рассматривалось как то, что я встречусь с президентом Путиным, а затем позвоню [европейским] лидерам и <…> Зеленскому», — сказал Трамп в беседе с журналистами при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я, вероятно, позвоню <…> Зеленскому и потом [европейским] лидерам. В таком порядке», — отметил хозяин Белого дома.
