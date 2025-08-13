Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства и не намерен менять конституцию страны.

«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», — заявил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Сербский президент также допустил проведение досрочных парламентских выборов в республике. Он подчеркнул, что завершит свою президентскую карьеру «через полтора года».