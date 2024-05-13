Талибы отменили визит военной делегации Пакистана в Афганистан — СМИ
13:05 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временное правительство Афганистана, созданное радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), отменило запланированный на 12 мая визит военной делегации Пакистана. Это может быть связано с новыми пакистанскими авиационными и ракетными ударами по укрытиям террористов в афганской провинции Пактика, предположила газета Dawn.
По информации издания, Кабул пока официально не сообщил о причинах отмены посещения делегацией Пакистана города Кандагар. Она должна была обсудить с заместителем руководителя афганской разведки муллой Ширином Ахундом вопрос о прекращении базирования в Афганистане боевиков группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП), совершающих атаки на Пакистан.
Агентство Aamaj News 12 мая сообщило об ударах Вооруженных сил Пакистана по лагерям террористов в провинции Пактика. Исламабад воздерживается от комментариев этой информации.
НОВОСТИ
- 14:00 13.05.2024
- На Украине второй раз за два месяца сменили командующего харьковской группировкой ВСУ
- 13:32 13.05.2024
- Россия достигла уровня газификации в 74%, один из самых высоких в мире — Новак
- 13:20 13.05.2024
- ВСУ выпустили по Краснодону, предварительно, не менее трех ракет ATACMS — Марочко
- 13:00 13.05.2024
- Польша будет «под прицелом российских ракет» в случае размещения там ЯО — замглавы МИД
- 12:32 13.05.2024
- Правнучка советского летчика Чкалова объявлена в розыск по уголовной статье — МВД
- 12:20 13.05.2024
- Минздрав РФ выявил существенные отклонения по финансированию скорой помощи — Голикова
- 12:05 13.05.2024
- ВСУ перебрасывают к Харькову резервы с красноармейского направления
- 12:00 13.05.2024
- Премьер Швеции допустил возможность появления ядерного оружия в стране в военное время
- 11:32 13.05.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — апрель предварительно составил 1,484 трлн руб. — Минфин
- 11:20 13.05.2024
- Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать