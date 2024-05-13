Талибы отменили визит военной делегации Пакистана в Афганистан — СМИ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временное правительство Афганистана, созданное радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), отменило запланированный на 12 мая визит военной делегации Пакистана. Это может быть связано с новыми пакистанскими авиационными и ракетными ударами по укрытиям террористов в афганской провинции Пактика, предположила газета Dawn.

По информации издания, Кабул пока официально не сообщил о причинах отмены посещения делегацией Пакистана города Кандагар. Она должна была обсудить с заместителем руководителя афганской разведки муллой Ширином Ахундом вопрос о прекращении базирования в Афганистане боевиков группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП), совершающих атаки на Пакистан.

Агентство Aamaj News 12 мая сообщило об ударах Вооруженных сил Пакистана по лагерям террористов в провинции Пактика. Исламабад воздерживается от комментариев этой информации.