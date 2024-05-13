Польша будет «под прицелом российских ракет» в случае размещения там ЯО — замглавы МИД
13:00 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша рискует оказаться «под прицелом российских ракет» в случае размещения на ее территории американских ядерных боеголовок в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Такое мнение выразил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF24.
«Польша не станет ядерной державой [в результате размещения ядерного оружия НАТО на ее территории], а российские ракеты будут наведены на эти объекты», — отметил польский дипломат. Он подчеркнул, что польские власти «не будут бегать» за союзниками по НАТО для того, чтобы уговорить их принять Польшу в программу по совместному использованию ядерного оружия. Варшаве стоит рассматривать участие в ней только в случае реальной необходимости в этом для архитектуры безопасности альянса, считает Шейна.
НОВОСТИ
- 14:00 13.05.2024
- На Украине второй раз за два месяца сменили командующего харьковской группировкой ВСУ
- 13:32 13.05.2024
- Россия достигла уровня газификации в 74%, один из самых высоких в мире — Новак
- 13:20 13.05.2024
- ВСУ выпустили по Краснодону, предварительно, не менее трех ракет ATACMS — Марочко
- 13:05 13.05.2024
- Талибы отменили визит военной делегации Пакистана в Афганистан — СМИ
- 12:32 13.05.2024
- Правнучка советского летчика Чкалова объявлена в розыск по уголовной статье — МВД
- 12:20 13.05.2024
- Минздрав РФ выявил существенные отклонения по финансированию скорой помощи — Голикова
- 12:05 13.05.2024
- ВСУ перебрасывают к Харькову резервы с красноармейского направления
- 12:00 13.05.2024
- Премьер Швеции допустил возможность появления ядерного оружия в стране в военное время
- 11:32 13.05.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — апрель предварительно составил 1,484 трлн руб. — Минфин
- 11:20 13.05.2024
- Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать