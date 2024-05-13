Польша будет «под прицелом российских ракет» в случае размещения там ЯО — замглавы МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша рискует оказаться «под прицелом российских ракет» в случае размещения на ее территории американских ядерных боеголовок в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Такое мнение выразил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF24.

«Польша не станет ядерной державой [в результате размещения ядерного оружия НАТО на ее территории], а российские ракеты будут наведены на эти объекты», — отметил польский дипломат. Он подчеркнул, что польские власти «не будут бегать» за союзниками по НАТО для того, чтобы уговорить их принять Польшу в программу по совместному использованию ядерного оружия. Варшаве стоит рассматривать участие в ней только в случае реальной необходимости в этом для архитектуры безопасности альянса, считает Шейна.