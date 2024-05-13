ВСУ перебрасывают к Харькову резервы с красноармейского направления
12:05 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Харьков подразделения с красноармейского направления, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Фиксируется переброска украинских сил из района Красноармейска под Харьков», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время в Красноармейске и окрестностях дислоцируются сразу несколько бригад. «Большая их часть пока остается на месте», — добавил собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что ВСУ перебрасывают резервы из района Константиновки в ДНР на харьковское направление.
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