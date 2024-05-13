ВСУ перебрасывают к Харькову резервы с красноармейского направления

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Харьков подразделения с красноармейского направления, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Фиксируется переброска украинских сил из района Красноармейска под Харьков», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время в Красноармейске и окрестностях дислоцируются сразу несколько бригад. «Большая их часть пока остается на месте», — добавил собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что ВСУ перебрасывают резервы из района Константиновки в ДНР на харьковское направление.