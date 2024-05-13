На Украине планируют импортировать рекордный объем электроэнергии из Европы — «Укрэнерго»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордный объем импорта электроэнергии из стран Европы запланирован на Украине. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

В компании уточнили, что большую часть суток сохраняется дефицит электроэнергии. В «Укрэнерго» сообщили, что в понедельник ожидается применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17:00 до 24:00.

«Сегодня запланирован рекордный объем импорта из пяти стран Европы», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Там уточнили, что в течение суток запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 19 484 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 475 МВт.

Жителей страны в очередной раз призвали экономить электричество, особенно в вечерние часы.