МО РФ впервые заявило о потере ВСУ итальянской гаубицы Melara
14:32 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска уничтожили итальянскую гаубицу Melara Мod 56 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об уничтожении орудия в ходе спецоперации Минобороны РФ сообщило впервые.
В ведомстве отметили, что ВСУ потеряли в течение суток в зоне ответственности российской группировки войск «Юг» до 540 военных и 2 танка, включая Leopard. Также, по данным МО РФ, среди потерь противника «105-мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства».
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