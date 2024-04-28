Аббас призвал провести конференцию по объединению Западного берега и сектора Газа

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал провести международную конференцию с целью объединения палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. С таким заявлением он выступил на полях специальной сессии Всемирного экономического форума, проходящей в Эр-Рияде. Трансляция выступления велась на сайте форума.

«Необходимо организовать международную конференцию с целью найти политическое решение для объединения Западного берега и сектора Газа», — подчеркнул Аббас, добавив, что «все страны, до сих пор не признавшие право Государства Палестина на независимость, должны сделать это — так же, как они признали независимость Израиля».