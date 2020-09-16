Правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета, признали в Кремле

16:00 Источник: Эхо Москвы

В Кремле признали, что правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких решений пока не принято, однако Минфин действует «по обстоятельствам» — с учетом дефицита бюджета в условиях распространения коронавируса. Песков назвал это нормальным процессом.

Сегодня стало известно, что сигареты в России могут подорожать на 20%. Как пишет газета РБК, Минфин предлагает повысить акцизы, уже подготовлены поправки в Налоговый кодекс.

Минфин, по данным газеты «Коммерсантъ», в секретном режиме решил со следующего повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в три с половиной раза. Эхо Москвы