Российский МиГ-31 над Беринговым морем перехватил два стратегических бомбардировщика США

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель МиГ-31 перехватил в четверг два стратегических бомбардировщика B-1B США над Беринговым морем и сопровождал американские самолеты, пока они не удалились от границы России. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных, 17 сентября российские радары обнаружили над нейтральными водами Берингова моря две воздушные цели, приближающиеся к госгранице. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их над акваторией Берингова моря", - сообщили в НЦУО.

После удаления американских самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования, добавили в Центре.