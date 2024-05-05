Из-за дефицита взрывчатки Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила на фоне продолжающегося украинского конфликта и критического дефицита взрывчатых веществ. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.



«Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», — отметил министр обороны Антти Хяккянен.



Переговоры о создании завода велись с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности.





