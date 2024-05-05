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НОВОСТИ

Из-за дефицита взрывчатки Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила

19:55 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила на фоне продолжающегося украинского конфликта и критического дефицита взрывчатых веществ. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

«Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», — отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Переговоры о создании завода велись с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности.


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