Израильская полиция изымает оборудование в офисах Al Jazeera

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские чиновники при содействии полиции изымают оборудование в офисах катарской телекомпании Al Jazeera после решения о прекращении ее вещания в еврейском государстве. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Каръи.



«Закрываем Al Jazeera. Инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала», — написал он на своей странице в соцсети X.



Ранее правительство Израиля приняло решение о закрытии телеканала Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это решение принято правительством единогласно, и назвал деятельность канала провокационной.



