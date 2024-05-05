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НОВОСТИ

Израильская полиция изымает оборудование в офисах Al Jazeera

18:40 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские чиновники при содействии полиции изымают оборудование в офисах катарской телекомпании Al Jazeera после решения о прекращении ее вещания в еврейском государстве. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Каръи.

«Закрываем Al Jazeera. Инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее правительство Израиля приняло решение о закрытии телеканала Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это решение принято правительством единогласно, и назвал деятельность канала провокационной.

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