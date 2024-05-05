Израильская полиция изымает оборудование в офисах Al Jazeera
18:40 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Закрываем Al Jazeera. Инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала», — написал он на своей странице в соцсети X.
Ранее правительство Израиля приняло решение о закрытии телеканала Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это решение принято правительством единогласно, и назвал деятельность канала провокационной.
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