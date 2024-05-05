Безопасность репетиции парада Победы в Москве обеспечили более 4 тыс. росгвардейцев

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечили безопасность генеральной репетиции парада Победы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.



«Свыше 4 тысяч сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по городу Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии РФ приняли участие в обеспечении общественной безопасности во время проведения генеральной репетиции парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.



