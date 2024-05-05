Безопасность репетиции парада Победы в Москве обеспечили более 4 тыс. росгвардейцев
16:30 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Свыше 4 тысяч сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по городу Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии РФ приняли участие в обеспечении общественной безопасности во время проведения генеральной репетиции парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
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