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Старинная чудотворная Казанская икона передана в храм Христа Спасителя

18:30 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о решении передать старинную чудотворную Казанскую икону, находившуюся еще в ополчении Минина и Пожарского и хранившуюся в Казанском соборе на Красной площади, в кафедральный соборный храм Христа Спасителя (ХХС).

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», — сказал патриарх после праздничной пасхальной вечерни в ХХС с участием многочисленных архиереев и священнослужителей столичных храмов.

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