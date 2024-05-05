Старинная чудотворная Казанская икона передана в храм Христа Спасителя

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о решении передать старинную чудотворную Казанскую икону, находившуюся еще в ополчении Минина и Пожарского и хранившуюся в Казанском соборе на Красной площади, в кафедральный соборный храм Христа Спасителя (ХХС).



«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», — сказал патриарх после праздничной пасхальной вечерни в ХХС с участием многочисленных архиереев и священнослужителей столичных храмов.



