Глава МИД Турции считает что кризис в Газе может стать причиной новых войн
20:15 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если мы не извлечем уроков из трагедии в Газе, если не придем к двухгосударственному решению, это будет не последняя война в Газе. Нас ждут другие войны и слезы», — приводит слова министра агентство Anadolu из интервью телеканалу Al-Arabiya.
«Мы должны предложить Израилю принять границы 1967 года. Не только ХАМАС, но и все палестинцы готовы к созданию палестинского государства в границах 1967 года», — сказал Фидан.
НОВОСТИ
- 20:30 05.05.2024
- Си Цзиньпин заявил, что нужно создать независимое палестинское государство
- 19:55 05.05.2024
- Из-за дефицита взрывчатки Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила
- 18:40 05.05.2024
- Израильская полиция изымает оборудование в офисах Al Jazeera
- 18:30 05.05.2024
- Старинная чудотворная Казанская икона передана в храм Христа Спасителя
- 16:30 05.05.2024
- Безопасность репетиции парада Победы в Москве обеспечили более 4 тыс. росгвардейцев
- 16:15 05.05.2024
- Несмотря на дефицит, Швейцария продолжит закупать боеприпасы
- 15:50 05.05.2024
- В акции «Бессмертный полк» в Турции приняли участие сотни человек
- 13:45 05.05.2024
- В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада Победы
- 12:15 05.05.2024
- Джоан Роулинг, автор знаменитой серии романов, планирует написать еще шесть книг - СМИ
- 10:45 05.05.2024
- В Стамбуле за сопротивление полиции в Первомай арестовали 38 человек - Минюст
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать