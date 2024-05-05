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Глава МИД Турции считает что кризис в Газе может стать причиной новых войн

20:15 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний кризис в Газе может стать не последним, если международное сообщество не извлечет из него уроков. С таким предостережением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Если мы не извлечем уроков из трагедии в Газе, если не придем к двухгосударственному решению, это будет не последняя война в Газе. Нас ждут другие войны и слезы», — приводит слова министра агентство Anadolu из интервью телеканалу Al-Arabiya.

«Мы должны предложить Израилю принять границы 1967 года. Не только ХАМАС, но и все палестинцы готовы к созданию палестинского государства в границах 1967 года», — сказал Фидан.

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