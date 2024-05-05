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Си Цзиньпин заявил, что нужно создать независимое палестинское государство

20:30 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для французской газеты Le Figaro указал на необходимость создания независимого палестинского государства для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Как отметил китайский лидер, позиции Пекина и Парижа по этому вопросу совпадают.

«Палестино-израильский конфликт является предметом нашей озабоченности. Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства», — подчеркнул он.

По словам главы КНР, «как неоднократно показывала история, постоянная нестабильность главным образом обусловлена фактическим неисполнением резолюций ООН, эрозией принципа двух государств и отклонением от мирного процесса на Ближнем Востоке».



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