Си Цзиньпин заявил, что нужно создать независимое палестинское государство
20:30 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Палестино-израильский конфликт является предметом нашей озабоченности. Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства», — подчеркнул он.
По словам главы КНР, «как неоднократно показывала история, постоянная нестабильность главным образом обусловлена фактическим неисполнением резолюций ООН, эрозией принципа двух государств и отклонением от мирного процесса на Ближнем Востоке».
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