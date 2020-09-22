"Роснефть" за пять лет перечислила в бюджет 17 триллионов рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на прошлой неделе заявил о необходимости ввести прогрессивные ставки НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых для компаний, деятельность которых связана с добычей ископаемых и поставкой на экспорт. Основная цель данной инициативы - выравнивание условий деятельности с компаниями нефтяного сектора. Мишустин заявил, что нагрузку не должны нести только нефтяники.

Как подсчитал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, в целом нефтянка дает от 40 до 44% налоговых поступлений казны. «Главная нагрузка ложится на крупнейшую нефтяную компанию «Роснефть», которая только по итогам 2019 года перечислила в бюджетную систему 3,6 триллиона рублей, отмечает Алексей Мухин . - Общий же объем поступлений в бюджет от компании с 2015-го года, - а 5 лет это как раз санкционный период, - поступления в бюджет от компании составили 17, внимание! - триллионов рублей. Это, конечно, и поступления от налогов, это дивиденды, которые выплачивала компания. Их с 2015 года выплатили более 500 миллиардов".

По словам эксперта, хотя принято считать, что российская экономика сидит на нефтяной игле, на ней сидит, скорее, государственный бюджет, и все это в период санкций, когда на нефтяную отрасль оказывается самое сильное давление.

Мухин отметил, что другие компании, которые тоже являются частью "рентной экономики" , то есть получают ресурсы из недр страны, - металлурги, золотодобытчики и так далее, - платят на порядки меньше налогов. Например, у металлургов "нагрузка от 1,5 до 10 процентов в цене реализации продукции" . При этом ставки налоговые не меняются. "Формула НДПИ для металлургов и производителей удобрений, например, в отличие от той же нефтянки не привязана к цене, - заявил Мухин. - Сейчас цены на металлургическую продукцию растут, но это никак не сказывается на налогах. При этом в последнее время крупнейшие компании отрасли пересмотрели свою дивидендную политику и 100% свободного денежного потока пускают на дивиденды... А что такое дивиденды? От 70 до 90 процентов уставного капитала этих компаний принадлежит иностранцам. То есть, по сути, прибыль от российских недр получают иностранцы, офшорные компании, что не является справедливым".

Эксперт обратил внимание на исследование VYGON Consulting, в котором аналитики пришли к выводу, что налоговую нагрузку в отраслях необходимо сбалансировать. "Общий потенциал дополнительных изъятий сверхдоходов может составить до 1,7 трлн руб. Но и дело здесь в том, что нужна политическая воля для того, чтобы действительно создать не за счет перегибов и перекосов, создать более сбалансированную налоговую систему, чтобы снять излишнюю супернагрузку на те компании, которые сейчас просто задыхаются", - констатирует Мухин.