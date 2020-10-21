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НОВОСТИ

США ведут рейдерскую конкуренцию, вводя санкции против "Северного потока - 2" - Песков

13:05 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проявлением рейдерской конкуренции новые санкции США против "Северного потока - 2". При этом представитель Кремля не склонен связывать введение этих рестрикций с переговорами по ДСНВ.

"Вряд ли можно считать это [санкции против "Северного потока - 2" и переговоры по ДСНВ] взаимосвязанными субстанциями", - сказал он в беседе с журналистами в среду. По словам Пескова, "в целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - констатировал представитель Кремля.

Он напомнил, что "не первый год эта деструктивная линия продолжается". По мнению Пескова, "конечно, это наносит вред двусторонним отношениям".

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